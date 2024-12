Der Schock sitzt tief im Land nach den Ereignissen am Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Bundesweit sollen Flaggen auf halbmast gesetzt werden.

Magdeburg - Nach der tödlichen Attacke auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bundesweit Trauerbeflaggung für die obersten Bundesbehörden angeordnet. Das teilte ihr Ministerium am Vormittag mit. Am Freitagabend war ein Auto in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg gefahren. Dabei kamen nach Sicherheitskreisen vier Menschen ums Leben, viele wurden verletzt. Der festgenommene Verdächtige ist ein Islam-Kritiker und Arzt aus Bernburg, der aus Saudi-Arabien stammt.