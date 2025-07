Nordhausen - Mit Plakaten, bunten Flaggen und in Rederbeiträgen haben beim ersten Christopher Street Day (CSD) in Nordhausen die Teilnehmenden für mehr Vielfalt und Akzeptanz geworben. Etwa 300 Menschen waren nach Schätzungen von Organisatoren in der Stadt unterwegs. Zu den Forderungen der Veranstalter gehören etwa mehr Beratungsstellen für queere Menschen in Nordhausen.

Bei der Polizei waren bis zum späten Nachmittag keine größeren Zwischenfälle bekanntgeworden. Teilnehmende berichteten allerdings von wenigen Menschen, die sich am Rand der Demo mit einem Anti-CSD-Transparent platziert hätten. Auch Beleidigungen seien seitens der Gegendemonstranten gefallen.

Noch weitere CSDs in Thüringen 2025 geplant

Der CSD in Nordhausen ist einer von mehreren in diesem Jahr in Thüringen. Bereits in Pößneck und Jena hatten Veranstaltungen stattgefunden, weitere sind etwa in Sonneberg, Mühlhausen und Erfurt geplant. Der CSD erinnert an die Aufstände der queeren Community in der Christopher Street in New York City (USA) von 1969 und steht für die Sichtbarmachung und Gleichstellung queerer Menschen. Andere Bezeichnungen für die inzwischen vielerorts jährlich veranstalteten CSD-Demonstrationen sind „Pride Parade“ oder „Gay Pride“.