Magdeburg/DUR. - Nachdem das "Team Wallraff" undercover bereits zweimal eklatante Mängel bei Burger-King, unter anderem in Berlin, aufdeckte, zieht der Fast-Food-Riese nun Konsequenzen. Sechs Filialen müssen nun schließen, wie das Unternehmen bekannt gab.

Lesen Sie auch: "Team Wallraff" erneut bei "Burger King" - Zustände noch schlimmer als beim ersten Mal

Auslöser für diese Entscheidung sind aufgedeckte Mängel bei der Hygiene, der Lebensmittelsicherheit und den Arbeitsbedingungen in den besuchten Filialen.

Nur wenige Monate nach den Recherchen in Berlin kam es in mehreren weiteren Burger-King-Restaurants zu Hygiene-Beanstandungen, unter anderem wegen unzureichender Kühlbedingungen für Fleisch und der Umetikettierung von Produkten mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum. Auch ein Restaurant in Halle-Neustadt musste 2022 nach einer Wallraff-Reportage kurzzeitig schließen. Als Grund war damals ein technischer Defekt angegeben worden.

Zudem verlor die Schnellrestaurant-Kette auch das "V"-Label für mehrere als vegan verkaufte Produkte.

Nun zieht der Branchenriese neue Konsequenzen und beliefert die Filialen in Dasing, Hilpoltstein, Straubing, Schweitenkirchen, Ingolstadt und Erding (alle Bayern) nicht mehr.

Lesen Sie auch: Angriff bei Burger King - Wollte 21-Jähriger seine Freundin mit Bleistift töten?

Außerdem seien die Restaurants aufgefordert worden, den Betrieb unter der Marke Burger King einzustellen, so das Unternehmen weiter.