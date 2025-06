Bürgermeisterin gesucht Bürgermeisterwahl in Jüterbog geht in Stichwahl

Der erste hauptamtliche AfD-Bürgermeister in Brandenburg, Arne Raue, ist in den Bundestag gewechselt. Im Rennen um den vakanten Posten in Jüterbog geht es zwischen zwei Frauen in die Stichwahl.