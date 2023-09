Ein Wähler wirft in einem Wahllokal seinen Stimmzettel in die Wahlurne.

Magdeburg - In insgesamt elf Städten und Gemeinden in Sachsen-Anhalt sind die Bürger heute zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Während in den meisten Orten nach einer Übersicht der Landeswahlleiterin die erste Wahlrunde stattfindet, entscheidet sich bei der Stichwahl in der Gemeinde Osternienburger Land (Landkreis Anhalt-Bitterfeld), ob Amtsinhaber Torsten Lorenz (CDU) seinen Vorsprung aus der ersten Wahlrunde vor der AfD-Kandidatin Jennifer Zerrenner halten kann.

Auch die Wahl des Oberbürgermeisters in Bitterfeld-Wolfen steht im Fokus. Dort waren am vergangenen Wochenende zwei Ortsbürgermeister aus der CDU ausgetreten. Amtsinhaber Armin Schenk von der CDU stellt sich zur Wiederwahl. Gegen ihn treten zwei parteilose Kandidaten und ein AfD-Mitglied an. Im nahen Raguhn-Jeßnitz ist im Sommer der erste AfD-Bürgermeister Deutschlands gewählt worden.