Mit acht Punkten Abstand zur Abstiegszone reist Fußball-Bundesligist Union Berlin zu Borussia Mönchengladbach. Trainer Steffen Baumgart ist in der Offensive zu einem Wechsel gezwungen.

Berlin - Der 1. FC Union Berlin will seine Position im Mittelfeld der Fußball-Bundesliga festigen und eine gute Ausgangslage für einen stressfreien Saisonendspurt schaffen. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart gastiert am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der abstiegsbedrohten Borussia aus Mönchengladbach.

Angreifer Andrej Ilić fehlt den Köpenickern nach seiner fünften Gelben Karte. Für ihn rückt Offensivkollege Oliver Burke in die Startelf. Burke war zu Saisonbeginn von Werder Bremen zu den Eisernen gewechselt und hat in 20 Liga-Spielen bisher vier Tore erzielt, letztmals traf er im Dezember.

Durch den Sieg gegen Bayer Leverkusen in der Vorwoche hat Union ein beruhigendes Polster von acht Punkten auf die Abstiegszone. Trotz sechs Punkten Vorsprung auf die Borussia sieht Baumgart sein Team nicht als Favoriten gegen die seit sieben Spielen sieglosen Westdeutschen. „Ich würde uns mit Gladbach auf eine Stufe stellen“, sagte der Union-Coach.