  3. Unfälle: Bus mit Gefangenen verunglückt auf A4 bei Wilsdruff

Westlich von Dresden kommt es auf der Autobahn zu einem Auffahrunfall. In einem der Wagen sitzen Gefangene - mehrere von ihnen werden verletzt.

Von dpa 11.12.2025, 09:01
Rettungskräfte bringen die Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild)
Wilsdruff - Ein Gefangenentransport ist auf der A4 bei Wilsdruff (Landkreis Meißen) verunglückt. Fünf Menschen wurden dabei verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Bus fuhr am Mittwoch auf einen Lkw auf, der abgebremst hatte. Der Busfahrer wurde schwer, vier der insgesamt sieben Straftäter im Bus leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lastwagens blieb laut Polizei unversehrt.