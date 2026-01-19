Zahlreiche Schüler sind auf einem Schulausflug - als ihr Bus an einer Abfahrt der Autobahn 9 bei Schleiz in Thüringen eine Leitplanke durchbricht. Mehrere Menschen werden verletzt.

Schleiz - Ein Bus mit einer Schülergruppe an Bord ist in Thüringen an einer Abfahrt der Autobahn 9 von der Fahrbahn abgekommen und an einer Böschung umgekippt. Mehrere Insassen wurden bei dem Unfall bei Schleiz verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Bus mit Schülerinnen und Schülern durchbrach nach Angaben einer Polizei-Sprecherin im Bereich einer Verkehrsinsel eine Leitplanke und kippte dann um. Nach Angaben der Sprecherin waren in dem Bus rund 40 Insassen. Eine Person wurde demnach mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Wie viele weitere Verletzte es womöglich gibt, war zunächst unklar.

Nach Angaben des Landrats im Saale-Orla Kreis, Christian Herrgott (CDU), war die Schülergruppe in dem Bus auf einem Schulausflug unterwegs. Zu den möglichen Ursachen des Unfalls nahe der Landesgrenze zu Bayern und Sachsen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Am Unfallort wurden Sperrungen und Versorgungszelte errichtet, wie ein dpa-Fotograf beobachtete. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz.