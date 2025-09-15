Weil sie betrunken sind, will ein Busfahrer zwei Männer nicht im Bus mitnehmen. Sie halten sich nicht daran. Es kommt zu einem Streit, der eskaliert.

Berlin - Ein Mann hat einen Busfahrer in Berlin-Lichtenberg bei einem Streit mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der 53-Jährige erlitt eine Verletzung am Oberarm und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen soll es zwischen den Männern am Sonntagabend zum Streit gekommen sein, nachdem der Busfahrer dem 45-Jährigen und einem Begleiter wegen ihrer Betrunkenheit untersagt hatte, im Bus mitzufahren. Die Männer fuhren trotzdem mit. Als der Fahrer an der Frankfurter Allee, Ecke Möllendorffstraße eine Pause machte, soll es dann zu der Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Verlauf der 45-Jährige das Messer gezogen haben soll.

Die Polizei nahm den Mann vorübergehend fest. Bei einer Atemalkoholkontrolle wurden bei ihm rund 1,2 Promille festgestellt. Gegen den 45-Jährige wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Weil er angab, der Busfahrer habe ihn geschlagen, wird gegen den 53-Jährigen ebenfalls ermittelt.