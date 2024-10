Berlin - Ein Berliner Busfahrer ist in seiner Pause in der Nachtschicht von einem unbekannten Täter mit Pfefferspray angegriffen, besprüht und verletzt worden. Der Busfahrer stand mit seinem Bus in der Nacht gegen 1.15 Uhr nahe dem Tierpark in Lichtenberg, als ein Mann einsteigen wollte, wie die Polizei mitteilte. Der Busfahrer lehnte das wegen der Pause ab. Kurz darauf erschien der Mann erneut, sprühte dem Fahrer ins Gesicht und flüchtete. Der Busfahrer erlitt Reizungen der Augen und der Schleimhäute und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.