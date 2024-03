Rapper Bushido geriet zuletzt immer wieder mit Gerichtsprozessen in die Schlagzeilen. Donnerstagabend spielt er wieder ein Konzert in seiner alten Heimatstadt.

Berlin - Rapper Bushido feiert ein musikalisches Comeback in Berlin. Nach etwa acht Jahren spielt der Musiker („Sonnenbank Flavour“) am Donnerstag zum ersten Mal wieder ein Konzert und startet damit seine „König für immer!“-Tour durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Luxemburg. Weitere Tour-Orte sind unter anderem Leipzig, München, Oberhausen und Frankfurt am Main. Der 45-Jährige lebt seit etwas mehr als anderthalb Jahren mit seiner Frau und den zahlreichen Kindern in Dubai. Zuletzt geriet Bushido - bürgerlich Anis Mohamed Ferchichi - vor allem wegen mehrerer Gerichtsprozesse in die Schlagzeilen.

Zum Tourauftakt erwartet Bushido zwei besondere Gäste: seinen Urologen und die Gynäkologin seiner Frau, wie er der Deutschen Presse-Agentur angekündigt hatte. „Mein Urologe ist ein guter Freund von mir.“