Der Deutsche Wetterdienst warnt auch in Sachsen vor glatten Straßen. Busse und Bahnen sind am Morgen dennoch im Einsatz.

Dresden - Trotz Eis auf den Straßen fahren die Straßenbahnen in Dresden derzeit regelmäßig. Rutschende Autos auf den Straßen sorgten an manchen Stellen für leichte Verspätungen der Linienwagen, die dahinter warten müssen, teilten die Dresdner Verkehrsbetriebe mit. Probleme habe es am frühen Morgen jedoch im Busverkehr gegeben.

Wegen der Wetterverhältnisse hätten die Straßen zunächst von einem Verkehrsmeister geprüft werden müssen, hieß es. Ab 5.45 Uhr konnten dann jedoch auch die Busse die Betriebshöfe verlassen und fahren. Im Laufe des Morgens sollen dann auch alle Buslinien nach Plan fahren, erklärten die Verkehrsbetriebe.