Wer in Magdeburg auf Buslinien angewiesen ist, muss mit Ausfällen rechnen.

Magdeburg - In Magdeburg müssen Pendler und Fahrgäste vor allem morgens mit Ausfällen von Bussen rechnen. Grund dafür seien technische Störungen und der Verschleiß von Kühlwasserleitungen, teilten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mit.

Seit Beginn des Jahres komme es vermehrt zu technischen Ausfällen. Bei allen betroffenen Bussen würden schrittweise die Kühlwasserleitungen ausgetauscht, erklärten die MVB weiter. Wie lange das dauern werde, sei noch nicht abzusehen.

Fahrgäste könnten sich in den entsprechenden Apps oder auch unter der Service-Hotline 0800 5 48 12 45 informieren.