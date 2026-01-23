Osnabrück - Nachdem der Busverkehr in Osnabrück am Morgen zunächst wegen Glatteis eingestellt worden war, ist er am Vormittag wieder angelaufen. Auch im Landkreis werde er nach und nach wieder aufgenommen, teilte die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück mit. Allerdings fahren die Busse am Freitag nach dem Ferienfahrplan, weil die Schulen ausfallen. Es könne auch weiterhin zu Einschränkungen und Verspätungen kommen.