Nico Schlotterbecks Zukunft bei Borussia Dortmund über 2027 hinaus ist offen. Angeblich locken die Bayern und andere Topclubs. Ein Ex-Profi sieht ihn als perfekte Verstärkung für München.

Nico Schlotterbeck steht noch bis 2027 beim BVB unter Vertrag - und danach? (Archivbild)

Dortmund - Borussia Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken sieht trotz größer werdender Spekulationen um Abwehrchef Nico Schlotterbeck keine Eile in der angestrebten Vertragsverlängerung. „Ich glaube, dass wir nicht in Hektik verfallen müssen“, sagte Ricken im Interview von RTL/ntv und „sport.de“. Der aktuelle Stand sei „völlig okay“.

Schlotterbecks Vertrag endet im Juni 2027. Sollte der 25-Jährige seinen Vertrag beim BVB nicht verlängern wollen, könnte der Club wohl nur im kommenden Sommer noch eine angemessene Ablösesumme kassieren. Zuletzt wurde der 25-Jährige mit dem FC Bayern, aber auch mit internationalen Topclubs wie dem englischen Meister FC Liverpool in Verbindung gebracht.

Schlotterbeck weicht Frage zum Bayern-Interesse aus

„Dazu kann ich eigentlich nichts sagen“, sagte der Verteidiger auf einer Pressekonferenz vor dem jüngsten WM-Qualifikationsspiel der Nationalmannschaft in Nordirland zum angeblichen Bayern-Interesse. An diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) kommt es zum Bundesliga-Topspiel zwischen München und Dortmund.

Für den früheren BVB- und Bayern-Profi Thomas Helmer wäre Schlotterbeck für den deutschen Rekordmeister eine perfekte Verstärkung. „Er passt mit allem, was er mitbringt, genau ins Beuteschema der Bayern“, sagte der Europameister von 1996 im Interview von „t-online“.

Kovac: „Schlotti ist mit Haut und Haaren hier“

Schlotterbeck zeigt nach langer Verletzungspause sowohl im Club als auch DFB-Team wieder starke Leistungen. „Er ist auch ein gewisses gesundheitliches Risiko eingegangen für seine Teamkollegen, für den Verein, für die Fans. Dementsprechend ist großes Vertrauen und eine Nähe da“, sagte Ricken. Er wolle Schlotterbeck als große Identifikationsfigur im Club halten. „Dann geht es um einen gemeinsamen Plan und dann werden wir uns alle Zeit nehmen, um diese Gespräche zu führen.“

Dortmunds Trainer Niko Kovac glaubt nicht, dass die Zukunftsfrage den Abwehrspieler zu sehr beschäftigt. „Das, was ich sehe, ist durchweg positiv. Schlotti ist mit Haut und Haaren hier“, sagte Kovac bei Sky: „Er freut sich auf jede Minute im schwarz-gelben Trikot, und deswegen mache ich mir über die Zukunft keine Gedanken. Es geht jetzt um die Gegenwart - und da ist er für uns sehr wichtig.“