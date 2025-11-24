Maximilian Beier kann in der Champions League nicht für Borussia Dortmund stürmen. Eine Muskelverhärtung sorgte am Montag für das vorzeitige Ende der Trainingseinheit.

Samstag noch Torschütze, am Dienstag in der Champions League eine Pause: Maximilian Beier kann gegen Villarreal nicht spielen

Dortmund - Borussia Dortmund muss in der Champions League gegen den FC Villarreal auf Angreifer Maximilian Beier verzichten. Der 23-Jährige beendete das Abschlusstraining am Montag vorzeitig. „Maxi hatte muskuläre Probleme, eine Verhärtung. Es sieht momentan so aus, dass er morgen nicht zur Verfügung steht“, sagte Trainer Niko Kovac vor dem Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime).