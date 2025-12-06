Berlin - Bei einem Zusammenstoß zweier Linienbusse sind in Berlin-Lankwitz zehn Menschen verletzt worden. Neun von ihnen wurden ambulant versorgt, ein Mensch kam ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin auf der Plattform X mitteilte. Zuvor waren die BVG-Busse am Nachmittag in der Leonorenstraße im Bezirk Steglitz-Zehlendorf unterwegs. Im Bereich einer Haltestelle soll einer der beiden Busfahrer auf den Bus des anderen aufgefahren sein. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Straße musste während der Unfallaufnahme nicht gesperrt werden, wie es weiter hieß.