Auch an den Weihnachtstagen fahren die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin von A nach B - mit angepassten Takten.

Auch an den Weihnachtstagen fahren die Busse und Bahnen der BVG durch die Hauptstadt: An Heiligabend nach Samstagsfahrplan, an den beiden Weihnachtsfeiertagen nach Sonntagsfahrplan. (Archivbild)

Berlin - Die Berliner Verkehrsbetriebe fahren an den Weihnachtstagen wie sonst an Wochenenden. Wie die BVG mitteilte, wird an Heiligabend bei Bussen, Trams und U-Bahnen der Samstagsfahrplan angeboten. Die U-Bahnen fahren an diesem Tag den Angaben zufolge von 8 bis 15.30 Uhr im Fünf-Minuten-Takt. Am 1. und auch am 2. Weihnachtsfeiertag wird bei allen drei Verkehrsmitteln der Sonntagsfahrplan angeboten.

„In den Nächten 23./24. Dezember bis 27./28.12. verkehren alle U-Bahn-Linien (außer U4) im durchgehenden Nachtverkehr“, teilte das Verkehrsunternehmen zudem mit.