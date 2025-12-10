Die Berliner Verkehrsbetriebe rüsten ihre Busflotte auf E-Antriebe um - und bauen dafür neue Betriebshöfe. Für einen davon wurde in Treptow nun Richtfest gefeiert.

Berlin - Auf dem geplanten Betriebshof für Elektrobusse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in Treptow ist der Aufbau der Ladeinfrastruktur abgeschlossen. Das Unternehmen feierte deshalb unter anderem mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner und Verkehrssenatorin Ute Bonde (alle CDU) Richtfest auf dem Gelände.

Das Thema sei auch aus bundespolitischer Sicht wichtig, betonte der Verkehrsminister. „Die Vorteile, die Elektromobilität insbesondere dann auch im Bereich des ÖPNV, im Bereich der Busse mit sich bringt, kann man sehr leicht ermessen: Es gibt weniger Lärm, weniger Emissionen, eine höhere Lebensqualität und wir tun auch noch was für den Klimaschutz“, betonte er.

Anlage kostet rund 120 Millionen Euro

Die rund 120 Millionen Euro teure Anlage an der Minna-Todenhagen-Brücke soll 2027 in Betrieb gehen und ist vollständig auf die Versorgung von E-Bussen ausgerichtet. Ausgestattet ist sie mit Ladetechnik sowie Werkstatt- und Verwaltungskapazitäten. Auf der Uferseite an der Köpenicker Landstraße entstehen der BVG zufolge Abstell- und Lademöglichkeiten für rund 220 E-Busse sowie eine Servicehalle und Waschanlagen. Werkstätten und Abstellmöglichkeiten für 32 weitere Fahrzeuge sollen auf der anderen Uferseite gebaut werden.

Erst im Sommer hatte der Bau eines weiteren Betriebshofs für E-Busse in Marienfelde begonnen. Auch diese Anlage soll 2027 fertig werden. Die Infrastruktur wird gebraucht für den weitgehenden Umbau der BVG-Busflotte auf Elektroantriebe. „Dort werden neue Infrastrukturthemen, was IT angeht, getestet, weil wir die Systeme dann auf unsere anderen Betriebshöfe in den nächsten zehn Jahren umbauen und umsetzen werden“, sagte BVG-Chef Henrik Falk.

Bis 2027 soll rund ein Drittel der 1.500 Fahrzeuge umfassenden Flotte elektrisch unterwegs sein. Bis 2030 will die BVG den gesamten Fuhrpark auf alternative Antriebe umgerüstet haben, setzt dabei aber auch auf weitere Techniken.