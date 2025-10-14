Seit einigen Wochen setzt die BVG auf der Linie U2 eine neue Modellreihe ein. Dem Unternehmen zufolge haben die ersten Neuwagen die Zuverlässigkeitsstatistik verbessert.

Die neue U-Bahnmodellreihe verbessert bereits wenige Wochen nach ihrer Inbetriebnahme die Zuverlässigkeit auf den Linien U1 bis U4, melden die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). (Archivbild)

Berlin - Einen Monat nach dem Start der neuen U-Bahnmodelle auf der Linie U2 hat sich die Zuverlässigkeit der Berliner U-Bahnen nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) insgesamt verbessert. In der Woche vom 29. September bis 5. Oktober stiegen die Zuverlässigkeitswerte auf den Linien U1 bis U4 auf knapp 95 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte.

Auf den Linien U5 bis U9 lag die Zuverlässigkeit - also das Verhältnis erbrachter Fahrten zur Anzahl geplanter Fahrten - demnach bei 98,3 Prozent. Im gesamten U-Bahn-Betrieb verzeichnete die BVG eine Zuverlässigkeit von 97,3 Prozent. Ziel des Unternehmens ist eine Zuverlässigkeit von 99 Prozent bei allen drei Verkehrsträgern: U-Bahn, Bus und Tram.

Bis Ende der Woche 60 neue Züge im Linienverkehr

Laut BVG hat die neue U-Bahnmodellreihe maßgeblich Einfluss auf die Verbesserung der Zahlen. Die Züge der Reihe JK werden vom Hersteller Stadler weiter ausgeliefert und auf der Linie U2 eingesetzt. Bis Ende der Woche sollen 60 Wagen des neuen Typs im Linienverkehr unterwegs sein. Ein Zug besteht im Fahrgastbetrieb aus je acht Wagen.

Von der Einflottung der neuen Züge auf der U2 sollen die anderen Linien, vor allem die U3, indirekt ebenfalls profitieren. Mit älteren Wagen, die bisher auf der U2 fahren, sollen die U3-Züge verlängert werden. Erste Effekte davon seien etwa ab Ende Oktober zu spüren, hieß es Anfang September von der BVG.