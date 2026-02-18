Nie mehr rätseln, ob die U-Bahn wirklich gleich kommt? Die BVG will Verbesserungen bei der Kundeninformation auf dem Bahnsteig. Welches System sie dazu ausprobiert.

Die U-Bahn fährt in Berlin oft in dichtem Takt, manchmal gibt es aber auch Probleme. (Archivbild)

Berlin - Fahrgäste der Berliner U-Bahn sollen künftig genauer erfahren, wann ihr Zug in den Bahnhof einfährt. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und das Unternehmen MOXZ testen dazu eine „weltweit neuartige“ Funktechnologie im U-Bahn-Netz, wie es in einer Mitteilung hieß.

Ziel des Pilotprojekts sei es, U-Bahnen auch im Tunnel in Echtzeit und metergenau zu lokalisieren. „So werden die Ankunftsanzeigen auf den Bahnsteigen präziser – und die Leitstelle behält den Betrieb sekundengenau im Blick“, so die BVG. Die ersten Tests auf der U2 seien jetzt gestartet.

Für das Projekt werden U-Bahnen und Stationen laut BVG mit eigens entwickelten Funkgeräten ausgestattet. Das System ermögliche kontinuierlich festzustellen, wo sich ein Zug befindet, wie schnell er fährt und wie viele Sekunden es noch bis zur nächsten Einfahrt im Bahnhof sind.

BVG-Chef spricht von „smarter Innovation“

„Smarte Innovationen sind ein zentraler Baustein für einen stabilen und verlässlichen Betrieb“, sagte der BVG-Vorstandsvorsitzende Henrik Falk. „Wenn es gelingt, die Bahnen auch im Tunnel jederzeit präzise zu lokalisieren, profitieren davon sowohl unsere Leitstellen als auch unsere Fahrgäste – durch aktuellere Anzeigen, bessere Prognosen und mehr Transparenz im Betrieb.“

Das Problem mit der „BVG-Minute“

Auf den Bahnsteigen Berliner U-Bahnhöfe befindet sich eine Anzeige, die die Minuten bis zu Einfahrt des nächsten und oft auch übernächsten Zuges angibt. Die Anzeige ist vielfach hilfreich, jedoch bisher nicht immer zuverlässig. Eine „BVG-Minute“ kann manchmal auch zwei, drei oder mehr Minuten dauern. Mitunter laufen die Minuten auch herunter, ohne das dann tatsächlich ein Zug kommt. Irgendwann „verschwindet“ er in dem Fall auch an der Anzeige und die vermeintliche Ankunftszeit des nächsten Zuges wird angezeigt.