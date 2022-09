Cain auf Safari bei der Fashion Week: Model Banks zu Gast

Berlin - Das Modelabel Marc Cain hat in Berlin während der Fashion Week seine Kollektion für das Frühjahr/Sommer 2023 präsentiert. Das 1973 in Italien gegründete und schon lang im baden-württembergischen Bodelshausen ansässige Unternehmen wählte dafür am Dienstagabend ein Restaurantambiente an einem See im Stadtteil Tiergarten. Neben reichlich Mode gab es auch einen echten Star zu sehen: Supermodel Tyra Banks war zu Gast.

Marc Cain, ursprünglich aus dem Strickbereich stammend, sieht im Mittelpunkt seiner Zielgruppe eine Frau, „die im Hier und Jetzt lebt, selbstbewusst ist, offen und neugierig“.

In der präsentierten Kollektion für 2023 bedeutet das viele sandfarbene, beige Elemente, die mit Tier- und Naturdrucken kombiniert werden. Dazwischen setzen orange Tops und Kombinationen einen starken Farbtupfer. Dazu gibt es lange Strickelemente als Jacken oder unifarbene Kleider. Die legeren Schnitte lassen die Sachen locker fallen.

Häufig zu sehen sind Leopardenmuster, die auf manchen Teilen zu Tarnfarben zu zerfließen scheinen. Nicht nur für den Strand ist leuchtendes Blau zu finden, mitunter auch als Batikmuster mit Reminiszenz an die 70er Jahre.

Während der Fashion Week treffen sich bis Samstag Modeinteressierte, Einkäuferinnen und Fachbesucher für Shows, Fachmessen, Ausstellungen und andere Events. Die Fashion Week vereint gleich mehrere Veranstaltungen rund um Mode unter einem Dach.