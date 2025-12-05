Auf einem Gaskocher gerät Öl in Brand. Eine 31-Jährige trägt beim Kochen schwere Verletzungen davon. Und auch die Küche ist zerstört.

Wegen eines Wohnungsbrandes durch einen Gaskocher musste die Feuerwehr alarmiert werden. (Symbolbild)

Oranienburg - Unfall in einer Küche in Oranienburg (Landkreis Oberhavel): Auf einem Gaskocher hat das Öl in der Pfanne Feuer gefangen und eine 31-Jährige schwer verletzt. Die Frau habe in ihrer Wohnung am Donnerstagabend auf einem gasbetriebenen Campingkocher Essen zubereiten wollen, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr wurde alarmiert und bekämpfte den Brand. Nach den Löscharbeiten war die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Weitere Wohnungen waren nicht betroffen. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.