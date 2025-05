Es ist Neuland in Deutschland - in Oranienburg öffnet erstmals eine legale Abgabestelle für Cannabis.

Oranienburg - Auch in Brandenburg wird nun legal Cannabis ausgegeben. In Oranienburg öffnete am Nachmittag eine Abgabestelle für Mitglieder des Vereins Green Social Club - nach eigenen Angaben die erste in Brandenburg.

Dies sei eine „Meilenstein für den kontrollierten und gemeinwohlorientierten Umgang mit Cannabis“, teilte der Verein mit. Er wies auch darauf hin, dass die Abgabemengen streng limitiert seien. In Berlin hatte im Januar zum ersten Mal eine Cannabis-Anbauvereinigung legal angebautes Gras an ihre Mitglieder ausgegeben.

In Brandenburg sind bislang nach Angaben eines Sprechers des Agrar- und Umweltministeriums zehn Anbauvereinigungen genehmigt. Weitere Anträge lägen vor. Seit 1. Juli konnten im Zug der Cannabis-Legalisierung in Deutschland nicht-kommerzielle Anbauvereinigungen mit bis zu 500 Mitgliedern an den Start gehen und dafür eine Erlaubnis beantragen. Verstöße gegen das Cannabis-Gesetz können mit Bußgeldern geahndet werden.