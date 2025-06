Berlin - Sie wollten dem mutmaßlichen Drogenhändler einen Karton mit Cannabis rauben. Doch der 38-Jährige stürzte die Treppe hinunter und starb. Nun soll das Duo in Berlin vor Gericht kommen. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen Raubes mit Todesfolge erhoben, wie ein Sprecher mitteilte.

Nach den Ermittlungen sollen der 29-Jährige und sein Komplize am 21. Dezember 2024 dem 38-Jährigen vor einem Mehrfamilienhaus in der Sonnenallee in Neukölln aufgelauert haben und ihm unbemerkt ins Treppenhaus gefolgt sein, als dieser den Karton mit Cannabis in seine Wohnung bringen wollte. Als sie ihm die Drogen entrissen, stürzte der Mann und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Er starb zwei Tage später im Krankenhaus.

Flucht in die Dominikanische Republik

Die mutmaßlichen Räuber flüchteten mit dem Karton. Der 29-Jährige setzte sich in die Dominikanische Republik ab. Ende April wurde er jedoch ausgewiesen, weil er nicht über das erforderliche Visum verfügte. Bei seiner Rückkehr nach Deutschland wurde der laut Staatsanwaltschaft am Flughafen Frankfurt/Main festgenommen, weil bereits ein Haftbefehl vorlag.

Seitdem befindet sich der Mann in Untersuchungshaft. Sein mutmaßlicher Komplize ist bereits angeklagt. Ermittelt wird laut Staatsanwaltschaft aber auch gegen drei weitere mutmaßlich Beteiligte.