München - Der FC Carl Zeiss Jena ist beim deutschen Frauenfußball-Meister Bayern München erwartungsgemäß chancenlos geblieben. Die Thüringerinnen verloren beim hohen Favoriten auf dem FC Bayern Campus mit 0:5 (0:2). Damit wartet der Aufsteiger weiterhin auf seinen ersten Saisonsieg. Alle drei bisherigen Punkte wurden durch Unentschieden erreicht.

In den zuvor fünf Pflichtspiel-Duellen mit den Bayern war Jena nie ein Sieg gelungen. Auch in der sechsten Auflage war München klar überlegen, Glódís Viggósdóttir (19. Minute) und Klara Bühl (29.) trafen in der ersten Halbzeit für die Gastgeberinnen. Die eingewechselten Lea Schüller (81./90.+4) und Jovana Damnjanovic (82.) legten spät in der Partie nach.

Vor Ort verfolgte Münchens Torhüterin Maria Luisa Grohs das Spiel. Die 23-Jährige hatte am Samstag eine Krebserkrankung öffentlich gemacht und wird dem FC Bayern sowie dem Nationalteam auf unbestimmte Zeit fehlen. Laut Club-Mitteilung war bei Grohs ein „bösartiger Tumor“ diagnostiziert worden.