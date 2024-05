Meuselwitz - Der FC Carl Zeiss Jena ist zum 15. Mal Pokalsieger von Thüringen. Am Samstag gewann das Team von Trainer Henning Bürger beim Regionalliga-Konkurrenten ZFC Meuselwitz mit 4:0 (3:0). Elias Löder (5., 11. Minute) brachte den Favoriten mit seinem Doppelpack früh in Führung. Pasqual Verkamp erhöhte in der 38. Minute per Kopf für den Serien-Pokalsieger, der die Trophäe zum fünften Mal in Serie gewann. Löder machte in der 61. Minute vor 4406 Zuschauern dann endgültig alles klar. Jena beendete damit die Pokal-Saison ohne Gegentor mit 19:0 Treffern und erreichte die erste Runde des DFB-Pokals der kommenden Saison.

Vom frühen Rückstand durch den Regionalliga-Torschützenkönig Löder (25 Treffer) erholte sich Meuselwitz während der gesamten ersten Halbzeit nicht. Jena hatte Chancen im Minutentakt und hätte bis zur Pause deutlich höher führen können. Einzig ZFC-Torhüter Lukas Sedlak hatte einen starken Tag und sorgte fast im Alleingang dafür, dass der Rückstand noch im Rahmen blieb. Offensiv war von den Gastgebern nichts zu sehen, die erste nennenswerte Möglichkeit hatte Andy Trübenbach eine Minute vor der Pause.

Auch nach der Pause setzte Jena die Akzente und erarbeitete sich mehrere gute Chancen. Meuselwitz lief zwar höher an und schaffte damit zumindest optisch etwas Entlastung, den Jenensern Paroli bieten konnte der ZFC aber nicht. Die letzte Hoffnung auf eine Wende machte Löder zunichte, als er sein sechstes Pokaltor markierte. Danach nahm Jena das Tempo aus dem Spiel, blieb trotzdem immer gefährlich.