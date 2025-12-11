Zum 31. Mal sammelt der Opernsänger José Carreras Spenden für seine Leukämie-Stiftung. Internationale und nationale Stars unterstützen den Spanier bei seiner Galaveranstaltung.

Leipzig - Der spanische Opernsänger José Carreras hat bei der 31. Ausgabe der Gala für seine Leukämie-Stiftung Spenden in Höhe von mehr als 3,4 Millionen Euro gesammelt. „Ich verneige mich vor unseren Spenderinnen und Spendern für diese großzügige und nachhaltige Unterstützung“, sagte der 79-Jährige bei der Gala in Leipzig. Die Spendenveranstaltung in der Leipziger Media City wurde am Mittwochabend im MDR ausgestrahlt.

Nationale und internationale Sänger und Songwriter wie Alvaro Soler, Beatrice Egli und Chris de Burgh traten in Leipzig auf und riefen die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Spenden auf. Weitere Prominente wie der Entertainer Stefan Mross, die Fitness-Influencerin Sophia Thiel und der Musiker Joey Kelly sammelten Gelder an den Telefonen.

Carreras war im Jahr 1987 an Leukämie erkrankt. Nach der Heilung gründete der Opernsänger die José Carreras Leukämie-Stiftung, mit der nach eigenen Angaben seitdem etwa 250 Millionen Euro gesammelt wurden. Die Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. Bei der Jubiläumsausgabe im vergangenen Jahr waren mehr als 3,5 Millionen Euro gesammelt worden.