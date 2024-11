Am Wochenende mal eben mit einem Firmenwagen zum Baggersee? Ein Thüringer Modellprojekt will dafür nun Lösungen erarbeiten.

Erfurt - Viele Firmenwagen werden an Wochenenden nicht genutzt - das will ein Projekt in Thüringen ändern. Bis Ende 2026 soll in ausgewählten größeren Betrieben ein Carsharing-Angebot für den eigenen Fuhrpark entstehen, wie das Umweltministerium mitteilte. Die Firmenwagen sollen durch das Projekt „MICA“ (Mitfahren und Carsharing) privat nutzbar gemacht werden.

Zusätzlich ist eine Mitfahrplattform geplant, in der sich Beschäftigte für den Arbeitsweg zusammentun können. Das Ministerium fördert das Pilotprojekt nach eigenen Angaben mit 220.000 Euro.