Eine neue Chance für Nachwuchsschauspieler: Noch gut einen Monat haben Kinder und Jugendliche Zeit, um sich für die kommende Staffel der Serie zu bewerben.

Erfurt - Für die nächste Staffel der Kinderserie „Schloss Einstein“ werden neue Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen gesucht. Noch bis zum 9. Januar 2026 können sich Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren für das Format bewerben, wie der Kinderkanal KiKA von ARD und ZDF mitteilte. Die Soap beschäftigt sich seit fast 30 Jahren mit Themen rund um das Erwachsenwerden.

Nach einer virtuellen Vorauswahl gehe es für einige in den Studiopark des Kindermedienzentrums nach Erfurt, hieß es. Voraussetzungen gibt es neben dem Einverständnis der Eltern kaum, wie der Sender erklärte. Man suche nach Schauspielbegeisterung sowie weiteren möglichen Talenten. Auch deutsch als Muttersprache sei keine Grundvoraussetzung. Die Dreharbeiten für die 30. Staffel starten voraussichtlich im Mai.