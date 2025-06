Causa ter Stegen: Nagelsmanns Botschaft an Barça und Flick

Marc-André ter Stegen in Aktion gegen Frankreich.

Stuttgart - Bundestrainer Julian Nagelsmann hat deutliches Unverständnis über den Umgang des FC Barcelona mit Marc-André ter Stegen geäußert. Deutschlands Nummer eins soll beim spanischen Meister plötzlich ein Verkaufskandidat sein. Nagelsmann sprach nach dem Nations-League-Abschluss der Fußball-Nationalmannschaft dabei indirekt auch seinen Vorgänger Hansi Flick an, der seit einem Jahr Cheftrainer in Barcelona ist.

„Ich würde mir irgendwie wünschen, aufgrund der Vergangenheit einzelner Protagonisten und ihrer Verbundenheit zur Nationalmannschaft und auch zu ihm, dass er eine Info bekommt, wie es da weitergeht“, sagte Nagelsmann nach dem 0:2 im Spiel um Platz drei in Stuttgart gegen Frankreich.

„Sehr sensibles Thema“

Die Situation um ter Stegen und Barça sei für ihn „superschwer zu bewerten“, weil er nicht wisse, „wie viel Wahrheitsgehalt“ in den Medienberichten stecke, die er mitkriege, sagte der Bundestrainer in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Er habe aber auch mit dem 33-Jährigen über das „sehr sensible Thema“ gesprochen. Ter Stegen spielt seit elf Jahren für die Katalanen.

„Wenn man es komplett nüchtern betrachtet, hat er einen Vertrag (bis Ende Juni 2028) und ist ein herausragend guter Torwart. Das hat Marc allen gezeigt. Deswegen kann er da auch relativ entspannt in die Situation reingehen“, befand Nagelsmann. Trotzdem sei es menschlich, dass es ter Stegen beschäftige, „wenn man keine Info kriegt, wie es da weitergeht“.

Es sei nicht seine Aufgabe, zu sagen, was andere machen sollten und was nicht, betonte der Bundestrainer: „Sondern es ist ein Wunsch, den ich für Marc habe. Aber er braucht sich um seine sportliche Zukunft, wo immer die auch ist, keine großen Sorgen zu machen.“

Starke Leistung auch gegen Frankreich

Nagelsmann lobte ter Stegen für sein starkes Comeback im DFB nach fast neun Monaten Länderspielpause wegen eines Patellasehnenrisses im Knie. Schon beim 1:2 im Halbfinale gegen Portugal hielt dieser sehr gut, ebenso nun gegen Frankreich.

„Ich finde, dass Marc sehr, sehr gut gespielt hat. Beim Tor (zum 0:1) ist er auch supergut dran. Er hat den Ball fast noch um den Pfosten gebracht. Auch die beiden anderen Abschlüsse von Kylian Mbappé hat er supergut gehalten.“ Der FC Barcelona plant Medienberichten zufolge auf der Torhüterposition eine Veränderung in seinem Kader.