Erfurt - Die Thüringer CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Mario Voigt will nach zehn Jahren Oppositionsbank zurück in die Regierung. Der 47-Jährige stellte vier Wochen vor der Landtagswahl in Erfurt eine Art Schattenkabinett mit 13 Mitgliedern vor, die als Experten in den einzelnen Politik-Bereichen agieren sollen. „Wir wollen deutlich machen, wir sind bereit, dieses Land zu führen“, sagte Voigt. Einige der Mitglieder haben bei einem entsprechenden Wahlergebnis und einer Regierungsbeteiligung der CDU die Chance auf ein Ministeramt.

Vier Frauen im Team

Die Expertenrunde für ein 100-Tage-Regierungsprogramm besteht vor allem aus den CDU-Landtagskandidaten, viele davon sind bisherige Abgeordnete - mit einigen Ausnahmen. Dem Team gehören auch die Erfurter Bauunternehmerin Colette Boos-John an, die auch der Vereinigung der Familienunternehmer in Thüringen vorsteht, die ehemalige Hochspringerin und heutige Polizistin Ariane Friedrich-Lange, der Jenaer Chemie-Professor Ulrich Schubert und der Chef der Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft Andreas Krey. Unter den 13 Mitgliedern sind insgesamt vier Frauen.

Alle Mitglieder seien heimatverbunden, so Voigt. Er kritisierte erneut, dass einige Minister der rot-rot-grünen Landesregierung ihre Familien in anderen Bundesländern hätten. Die Teammitglieder würden neben der Erarbeitung des Programms bis zum Wahltag am 1. September auch in den Wahlkreisen unterwegs sein.

„Nicht das Blaue vom Himmel versprechen“

Voigt sagte, rechtzeitig vor der Landtagswahl wolle die CDU ein 100-Tage-Programm vorlegen, in dem die dringendsten Aufgaben aufgelistet seien. Es gehe darum, „was eine CDU-geführte Regierung anpacken wird. Wir wollen nicht das Blaue vom Himmel versprechen“. Auf einen genauen Termin wollte er sich nicht festlegen. Für das Programm solle auch die Expertise der Teammitglieder genutzt werden.

Dem Team um Voigt, der Ministerpräsident werden will, gehören unter anderem der ehemalige Bürgermeister von Waltershausen und Präsident des Gemeinde- und Städtebundes, Michael Brychcy, Ex-Landrätin und Landkreistagspräsidentin Martina Schweinsburg und Bauernverbandspräsident Klaus Wagner an. Sie kandidieren in diesem Jahr auch für den Landtag. Teammitglieder sind außerdem sechs Landtagskandidaten, die dem Parlament bereits in der letzten Legislaturperiode angehörten und in der Regel Sprecher für bestimmte Fachgebiete waren.