Im Landtag wird in dieser Woche über den Hochschulstandort Sachsen-Anhalt debattiert. Was will die CDU-Fraktion erreichen?

Im Wintersemester 2023/24 waren rund 11.000 ausländische Studentinnen und Studenten an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt immatrikuliert. (Archivbild)

Magdeburg - Die CDU-Landtagsfraktion stellt die Verfahrensweise mit ausländischen Studenten in Sachsen-Anhalt infrage. Rund 92 Prozent der ausländischen Studenten seien Nicht-EU-Ausländer, heißt es in einem Antrag zu einer Aktuellen Debatte, die in dieser Woche im Parlament geplant ist. Sie studierten kostenfrei und ohne eine Verpflichtung, nach dem Studium im Land zu bleiben oder die Kosten der Ausbildung in anderer Form zu kompensieren. Dies werfe Fragen zur Finanzierbarkeit des Hochschulsystems auf. „Angesichts des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels bedarf es hier einer stärkeren strategischen Steuerung.“

Im Wintersemester 2023/24 waren den Angaben zufolge rund 11.000 ausländische Studentinnen und Studenten an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt immatrikuliert. Demnach ist fast jeder fünfte Studierende ausländischer Herkunft. Dies zeuge von der internationalen Sichtbarkeit der Hochschulen, heißt es im Antrag.