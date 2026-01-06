In Brandenburg ist die Koalition aus SPD und BSW zerbrochen. CDU und BSW halten die Lage in Thüringen für stabil.

Erfurt - Nach dem Platzen der Brandenburger Regierung haben CDU und BSW die Verlässlichkeit ihrer Koalition in Thüringen betont. „Für Thüringen kann ich ausdrücklich festhalten: Die Zusammenarbeit der Regierungsfraktionen ist von Verlässlichkeit, Sachorientierung und gegenseitigem Respekt geprägt“, erklärte der Fraktionsvorsitzende der CDU, Andreas Bühl, in Erfurt.

BSW-Fraktionschef Frank Augsten hatte auf die Turbulenzen beim BSW in Brandenburg mit einem Bekenntnis zur Thüringer Regierungskoalition mit CDU und SPD reagiert. Die Landesregierung und die BSW-Fraktion seien handlungsfähig und arbeiteten vertrauensvoll zusammen, hatte Augsten bereits am Montag erklärt.

Nach Ansicht von Bühl zeige der Koalitionsbruch in Brandenburg, „wie entscheidend ein tragfähiges Vertrauensverhältnis zwischen Regierungsfraktionen und -parteien für die Stabilität eines Landes ist.“ Für Thüringen gelte der Satz des ehemaligen CDU-Ministerpräsidenten Bernhard Vogel: „Erst das Land, dann die Partei, dann die Person.“