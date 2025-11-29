Leipzig - Die sächsische CDU wählt am Samstag auf einem Parteitag einen neuen Landesvorstand. 200 Delegierte kommen dazu nach Parteiangaben ab 10.00 Uhr im Congress Center der Leipziger Messe zusammen. Mit Spannung wird das Abschneiden des CDU-Landeschefs, Ministerpräsident Michael Kretschmer (50), erwartet. Er steht seit 2017 an der Spitze der sächsischen Union. Bei der vorherigen Wahl vor zwei Jahren hatte er rund 89 Prozent der Stimmen erhalten. Zum Parteitag wird außerdem Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) in Leipzig erwartet.