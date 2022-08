Fünfjähriger vor Augen von Vater und Bruder von Asphaltwalze erfasst

Ein Kind auf einem Fahrrad ist in einem Baustellenbereich in Celle von einer Straßenbaumaschine erfasst worden. Für den Fünfjährigen kam jede Hilfe zu spät.

Eine Walze fährt über eine frisch geteerte Straße. In Celle ist am Montag ein Kind von einer Walze erfasst und getötet worden.

Celle/DUR/mad - Eine tödliche Tragödie hat sich am Montag in einem Baustellenbereich in Celle (Niedersachsen) ereignet: Ein fünf Jahre alter Junge ist vor den Augen seines Vaters und seines Bruders (7) von einer Straßenwalze erfasst und getötet worden.

Laut Polizei waren der Fünfjährige und dessen Bruder mit Fahrrädern in einer den Baustellenbereich querenden Straße unterwegs. Der Vater folgte den beiden Kindern joggend. Während der ältere Bruder die Baustelle bereits überquert hatte, wurde der Fünfjährige von einer rückwärts fahrenden Asphaltwalze erfasst. Für den kleinen Jungen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner Verletzungen, so die Polizei.

Alle Unfallbeteiligten, darunter auch der 57 Jahre alte Fahrer der Straßenbaumaschine, seien nach dem Unfall seelsorgerisch betreut worden. Bei der Unfallstelle handelt es sich um einen abgesperrten Baustellenbereich in dem seit Ferienbeginn die Fahrbahn erneuert werde. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Zur Rekonstruktion des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger beauftragt.