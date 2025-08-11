Vor dem Supercup in München haben die deutschen Basketballer einige Personalsorgen. Immerhin gibt ein ganz wichtiger Spieler positive Signale.

Mannheim - Der langjährige NBA-Center Daniel Theis plant am Wochenende beim Supercup in München seinen ersten Einsatz in der Nationalmannschaft in diesem Sommer. „Mein körperlicher Zustand ist gut. Mein Ziel ist es, dass ich beim Supercup ab Freitag das erste Spiel machen werde. Das sollte kein Problem sein“, sagte Theis in Mannheim am Rande des Testspiels gegen Slowenien bei „Magentasport“.

Theis (33), der zuletzt aus der NBA zur AS Monaco in die Euroleague gewechselt war, plagt sich noch etwas mit Knieproblemen herum. Deshalb verpasste er den Testspiel-Doppelpack gegen Slowenien, in dem die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes zwei Siege einfuhr.

Zwei freie Tage vor München

Nach zwei freien Tagen kommt das deutsche Team am Mittwoch wieder in München zusammen, wo es am Freitag beim Supercup gegen die Türkei geht. Am Samstag ist dann EM-Topfavorit Serbien oder Tschechien der Gegner.

Bis zum Wochenende hofft Bundestrainer Alex Mumbru, wieder seinen kompletten Kader zur Verfügung zu haben. Beim 80:70 gegen Slowenien in Mannheim am Sonntag fehlten in Theis, Maodo Lo, David Krämer, Christian Anderson und Oscar da Silva gleich fünf Spieler mit körperlichen Problemen. Auch Johannes Voigtmann spielte wegen einer Viruserkrankung nur etwas mehr als eine Viertelstunde.