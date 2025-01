Paris - Unter der prächtigen Kuppel des Pariser Grand Palais hat das Modehaus Chanel sein 110-jähriges Bestehen in der Haute Couture gefeiert. 1915 gründete Gabrielle „Coco“ Chanel ihr gleichnamiges Label und eröffnete eine erste Boutique in Biarritz im Südwesten Frankreichs, in der es ausschließlich maßgeschneiderte Stücke, also Haute Couture, zu kaufen gab.

Das älteste noch aktive Couture-Haus weltweit

Die Produktion von Prêt-à-Porter-Kleidung, dem Wortsinn nach „bereit zum Tragen“, begann erst in den 1960er Jahren. Heute ist Chanel das älteste noch aktive Couture-Haus weltweit.

Die Haute-Couture-Kollektion für den Frühjahr/Sommer 2025 spielt mit vielen Referenzen auf die lange Tradition des Hauses an. Zu sehen waren glitzernde Tweed-Kostüme, auffällige Knopfleisten, lange schwarze Schleifen an Blusen und Krägen und die ikonischen Two-Tone-Sandalen.

Kollektion mit bunter Farbpalette

Zwei geschwungene weiße Treppen symbolisierten aus der Vogelperspektive das Unendlichkeitszeichen sowie die verschlungenen „C“s des Hauses und spielten so subtil auf die unendliche Kunst der Haute Couture an.

Die Kollektion überraschte zudem mit einer ungewöhnlichen Farbpalette aus knalligen Gelb-, Rot- und Lila-Tönen – ein Ausdruck für die künstlerische Freiheit des Studios, das seit dem Abgang von Virginie Viard im vergangenen Jahr ohne Kreativdirektor arbeitet. Matthieu Blazy, der neue kreative Kopf von Chanel, wird seine erste Kollektion für das Modehaus im kommenden Herbst präsentieren.