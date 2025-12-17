Am Nachmittag kommt die Bundestagspräsidentin für das Entzünden der vierten Kerze zum Brandenburger Tor. Für mehrere Stunden gelten besondere Sicherheitsvorkehrungen.

Berlin - Drei Tage nach dem Anschlag auf ein jüdisches Fest in Sydney gibt es erhöhte Sicherheitsvorkehrungen rund um das Brandenburger Tor. Anlässlich des feierlichen Chanukka-Lichterzündens auf dem Pariser Platz gelte von 12.00 bis 18.00 Uhr eine Allgemeinverfügung, teilte die Polizei mit. Am Nachmittag wird Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) zu der Entzündung der vierten Kerze des Chanukka-Leuchters am Brandenburger Tor erwartet.

Von der Beschränkung betroffen seien der Pariser Platz, der Platz des 18. März und auf der Straße Unter den Linden der Bereich zwischen Pariser Platz und Wilhelmstraße. „Im genannten Zeitraum wird die Nutzung öffentlicher Flächen für öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel nicht möglich sein“, hieß es von der Polizei.

Im Rahmen der Allgemeinverfügung ist etwa das Abstellen von Autos, Fahrrädern oder anderen elektrobetriebenen Fahrzeugen in den betroffenen Bereichen nicht erlaubt. Anwohner und Menschen, die berechtigt sind, den abgesperrten Bereich zu betreten, sollten den Angaben nach ihren Personal- oder Dienstausweis dabeihaben. Die Polizei empfiehlt, die betroffenen Straßenzüge weiträumig zu umfahren.