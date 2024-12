Berlin - Ein Chanukka-Leuchter auf dem Bayerischen Platz in Berlin-Schöneberg ist umgestoßen und beschädigt worden. Zwei Arme des Leuchters wiesen Schäden auf, wie die Polizei mitteilte. Einem Passanten sei die Sachbeschädigung am Morgen aufgefallen. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Das achttägige jüdische Fest Chanukka beginnt am Mittwoch. Chanukka erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem nach einem Aufstand gegen die Griechen 164 vor Christus und an das „Lichtwunder“ eines acht Tage brennenden Leuchters.