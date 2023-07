Ebersbach-Neugersdorf/Görlitz - Bei einem Chemieunfall am Dienstag in einem Betrieb in Ebersbach-Neugersdorf (Kreis Görlitz] ist ein unbekanntes Gas ausgetreten. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei in Görlitz am Mittwoch mitteilte. Mitarbeiter und Anwohner wurden in Sicherheit gebracht und zeitweise ein Sperrkreis von 300 Metern eingerichtet.

Bei einem Arbeitsprozess hätten auf bisher unbekannte Art und Weise zwei Stoffe chemisch miteinander reagiert, hieß es. Die Feuerwehren von Ebersbach-Neugersdorf, Niesky, Olbersdorf, Neusalza-Spremberg und des ABC-Zuges aus Görlitz mit zusammen 74 Einsatzkräften rückten an. Nach rund zweieinhalb Stunden wurde die Sperrung wieder aufgehoben.