In einem Labor für chemische Proben kommt es zu einem technischen Defekt. Dabei wird auch Flusssäure freigesetzt. Die Chemikalie ist stark ätzend.

Unfall in Labor

Landsberg - Wegen freigesetzter Chemikalien ist in Landsberg (Saalekreis) ein Laborgebäude mit 47 Menschen evakuiert worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es bereits am Dienstag zu dem Zwischenfall in einem Untersuchungsbetrieb für chemische Proben. Offenbar kam es zu einem technischen Defekt bei einer Labormikrowelle. Dabei sei Fluorwasserstoff freigesetzt worden. Die Chemikalie wird auch als Flusssäure bezeichnet und ist stark ätzend. Der Gefahrgutzug der Feuerwehr bereinigte die Chemikalie. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.