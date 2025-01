Dresden - Nachdem ein Mieter in Dresden in seiner Wohnung mit Chemikalien experimentiert hat, wird nun die Entsorgung des Sondermülls geprüft. Der Mann wurde am Sonntagabend von der Feuerwehr in seiner Wohnung mit Verätzungen gefunden. Die Einsatzkräfte hätten den Mann gesäubert, bevor er in eine Klinik gebracht worden sei, erklärte Michael Klahre, Sprecher der Feuerwehr Dresden.

Ursprünglich wurden die Beamten aufgrund von Gasgeruch in das Wohnhaus im Westen Dresdens alarmiert, wie die Feuerwehr Dresden am Sonntagabend auf der Plattform Threads meldete. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden den Angaben nach evakuiert. In der Wohnung des Mannes fanden die Einsatzkräfte Ammoniak, Salzsäure und andere zunächst unbekannte Stoffe, die den Geruch ausgelöst hatten. Explosionsgefahr gab es den Angaben zufolge nicht.

Das Haus bleibe zunächst versiegelt und werde von der Polizei bewacht. Inzwischen werde der Abtransport der Chemikalien mit dem Hauseigentümer abgestimmt. Informationen zu einem genauen Zeitpunkt dafür gab es zunächst nicht.