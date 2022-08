Chemikalien und Munition gefunden: Polizei durchsucht Haus

Duderstadt - Nach dem Fund diverser Chemikalien in einem Haus in Duderstadt hat die Polizei dort auch Munition gefunden. Zudem entdeckte sie Zünder von Übungshandgranaten und ein verbotenes Wurfmesser, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Gegen den 43 Jahre alten Eigentümer des Fachwerkhauses in der Duderstädter Altstadt wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffen- und das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Bereits am Dienstag und Mittwoch fanden die Beamten möglicherweise gefährliche Chemikalien in dem Haus. Zwei Reagenzgläser mit unbekannten kristallinen Stoffen wurden am Mittwoch vor Ort gesprengt. Zahlreiche Chemikalien sind in dem Haus unsachgemäß gelagert worden, wie die Polizei mitteilte. Zudem waren verschiedene Elektronikbauteile unsachgemäß montiert.

Wegen baulicher Mängel darf der Eigentümer aktuell nicht in dem Haus wohnen. Er war am Dienstag kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.