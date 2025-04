Chemnitz kommt in Ulm unter die Räder

Ulm - Die Basketballer der Niners Chemnitz hatten im Spitzenspiel der Bundesliga nicht den Hauch einer Chance. Die zuvor auf dem dritten Platz liegenden Sachsen kassierten beim Tabellenzweiten Ratiopharm Ulm eine heftige 87:117 (36:56)-Packung. Für die Gastgeber konnten mit Ben Saraf (24), Alfonso Plummer (18), Justinian Jessup (17), Marcio Santos, Nate Hinton, Tobias Jensen und Noa Essengue (je 10) gleich sieben Spieler zweistellig punkten. Für die Gäste erzielten Jonas Richter (19), Victor Bailey Jr (15), Kevin Yebo (11), Nicholas Tischler und Roman Bedime (je 10) die meisten Punkte.

Die Chemnitzer kamen bereits in den ersten zehn Minuten unter die Räder. Ulm lag in diesem Gipfeltreffen nach sechs Minuten mit 18:2 vorn und baute diesen Vorsprung bis zur neunten Minute auf 33:4 aus. Danach kontrollierten die Hausherren das Geschehen auf dem Parkett. Chemnitz war dem Gegner sowohl in der Trefferquote aus dem Feld (46:55 Prozent) als auch bei den Rebounds (29:43) unterlegen. Außerdem leisteten sich die Sachsen 19 Ballverluste.