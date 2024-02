Rostock - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben ihre Spitzenposition in der Bundesliga untermauert. Beim 94:90 (49:44) bei den Rostock Seawolves drehten Kevin Yebo (23 Punkte) mit einem Korbleger und Wesley van Beck (18) mit einem Dreier die Partie nach dem 89:90-Rückstand 80 Sekunden vor dem Abpfiff. Neben den beiden Topscorern hatten auch Kaza Kajami-Keane (14), DeAndre Lansdowne (12) und Jonas Richter (11) großen Anteil am Erfolg. Für die Rostocker erzielten der ehemalige Chemnitzer Wes Clark (24), Derrick Alston Jr. (22) und Tyler Nelson (20) die meisten Punkte.

Die Chemnitzer verschliefen den Start und lagen nach neun Minuten mit 16:24 in Rückstand. Die Sachsen erhöhten im zweiten Viertel die Intensität in der Verteidigung und gingen nach einem 16:2-Lauf mit 32:26 in Führung. Diesen Vorsprung baute der Spitzenreiter auf 42:32 (15.). Die Rostocker hatten bei der 82:80-Führung (35.) wieder alle Trümpfe in der Hand. Am Ende trafen die Chemnitzer jedoch die besseren Entscheidungen.