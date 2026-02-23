Die Beschäftigten des Chemnitzer Congress Hotels kämpfen weiter um eine Zukunft für das markante Haus. Dabei werfen sie nun selbst die Angel nach einem neuen Betreiber aus. Wird einer anbeißen?

Das Chemnitzer Congress Hotel prägt seit den 1970er Jahren das Stadtbild. Doch hat das rund 100 Meter hohe Gebäude eine Zukunft als Hotel? (Archivbild)

Chemnitz - Im Ringen um eine Zukunft für das Chemnitzer Congress Hotel gehen die Mitarbeiter erneut in die Initiative. Unter dem Titel „Kult-Hotel mit Dream-Team sucht neuen Betreiber mit Herz und Vision“ haben sie Bewerbungsunterlagen an 15 Hotelbetreibergesellschaften verschickt, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten informiert. Verwiesen werde darin etwa auf die hohe Auslastung im vergangenen Jahr und den eindrucksvollen Blick aus dem Restaurant im 26. Stock.

„Zusammen haben wir viel Herzblut in diesen Ort gesteckt und dafür gesorgt, dass sich auch prominente Gäste wie Katarina Witt hier wie zu Hause fühlen“, werben die Beschäftigten um einen Investor. „Deshalb sind wir uns sicher: Das Congress Hotel hat noch viel Potential - und wir sind bereit, es zu heben.“

Hotelbetrieb ruht seit Ende Januar

Der bisherige Betreiber hatte den Hotelbetrieb in dem Gebäude Ende Januar eingestellt, genaue Gründe wurden nicht genannt. Schon zu Monatsbeginn hatten daraufhin Beschäftigte und Bürger mit einer Lichterkette für den Erhalt demonstriert. Das markante Haus in der Nähe des Karl-Marx-Monuments ist mit knapp 100 Metern das höchste bewohnte Gebäude von Chemnitz. Es war 1974 als Interhotel eröffnet worden.