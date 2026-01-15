Kultur verbindet Chemnitz und Oulu. Nun reist Oberbürgermeister Sven Schulze nach Finnland - in die neue europäische Kulturhauptstadt.

Chemnitz - Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze reist an diesem Wochenende in die neue europäische Kulturhauptstadt Oulu in Finnland. Zusammen mit einer Delegation wird der SPD-Politiker an der Eröffnungsfeier für das Kulturhauptstadtjahr 2026 teilnehmen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Chemnitz trug vergangenes Jahr den Titel der Kulturhauptstadt Europas - ebenso wie das slowenische Nova Gorica.

Zwischen der sächsischen Stadt und der nördlichsten Großstadt der EU bestehe seit mehreren Jahren ein intensiver Austausch, hieß es. Es gab gemeinsame Kulturprojekte und auch in Zukunft seien Kooperationen geplant. Neben Oulu darf sich diesesJahr auch das slowakische Trencin europäische Kulturhauptstadt nennen.