Züge der City-Bahn halten im Hauptbahnhof in Chemnitz neben Regionalbahnen.

Chemnitz - Die Internetseiten der Chemnitzer City-Bahn und der Chemnitzer Verkehrs-AG sind nach einem mutmaßlichen Cyberangriff weiterhin nicht erreichbar. Auch am Montagmorgen zeigten die Internetseiten eine Fehlermeldung, nach der die Webseiten derzeit nicht zur Verfügung stünden. Am Wochenende hatte ein Sprecher der City-Bahn mitgeteilt, dass der Verdacht eines Cyberangriffs bestehe und derzeit nicht absehbar sei, wie lange die Störung anhalte. Die Störung habe in der Nacht zu Samstag begonnen, wie die „Freie Presse“ berichtet hatte.