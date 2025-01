Die Feuerwehren rücken mit 64 Einsatzkräften und einem Gefahrgutzug an. Sie wurden wegen eines Chlorgasalarms zu einer Schwimmhalle in Altenburg gerufen.

Chlorgas-Alarm in Schwimmhalle in Altenburg

In einer Schwimmhalle sind geringe Mengen Chlorgas ausgetreten. (Symbolbild)

Altenburg - Polizei und Einsatzkräfte sind wegen eines Chlorgasalarms zu einer Schwimmhalle im ostthüringischen Altenburg ausgerückt. Durch einen Fehler in der Chlorgasanlage war eine geringe Menge Gas ausgetreten, wie die Polizei mitteilte. Dies hatte in der Nacht zu Dienstag in der Schwimmhalle den Alarm ausgelöst.

Die Einsatzkräfte stellten vor Ort keine besonders hohen Mengen an Chlorgas fest. Durch das Schließen von Gasflaschen der Chlorgasanlage wurde weiterer Gasaustritt unterbunden. Insgesamt waren dabei 64 Einsatzkräfte von verschiedenen Feuerwehren des Altenburger Landes und der Gefahrgutzug im Einsatz.